Rivoluzione nel piatto | come la cucina del futuro cambia le regole del gusto
Nelle ultime settimane abbiamo più volte affrontato il capitolo ‘tendenze food 2026’. Come accennato, la nuova frontiera del food non è soltanto nel sapore, nel gusto, bensì nella sostenibilità e inclusività ovvero nel fattore tecnologico e nell’ identità culturale. Nel Bel Paese, tempio d’eccellenza del cibo e patria della tradizione culinaria, sta sorgendo oggi più che mai una nuova generazione di cuochi, chef, realtà e consumatori che stanno riscrivendo il modo in cui pensiamo al cibo. Ebbene sì, food storytelling parola da tenere bene a mente nell’annata 2026. Ma andiamo per ordine e scopriamo di più. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
