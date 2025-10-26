Ritorno all' ora legale rischio insonnia per 500mila pugliesi | Alimentazione corretta per adattarsi al nuovo ritmo
Con il ritorno dell’ora solare, la scorsa notte le lancette dell’orologio sono state riportate indietro di 60 minuti. “Circa mezzo milione di pugliesi che soffrono di insonnia potrebbero avvertire maggiori disagi, manifestando sintomi come ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Con l'arrivo dell'ora solare, il risultato in generale sarà un'ora di luce naturale in più al mattino, mentre la sera farà buio prima con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più brevi. Il ritorno all'ora legale avverrà in primavera. - facebook.com Vai su Facebook
La fragile tregua a Gaza. Hamas in ritardo nella consegna dei corpi degli ostaggi. Ne mancano ancora 21. Israele minaccia il ritorno alle ostilità. Nel video l'arrivo di due salme all'Istituto Nazionale di Medicina Legale di Abu Kabir per le procedure di identific - X Vai su X