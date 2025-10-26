Ritardi per la nuova dialisi | Asl e sindaco si scusino

A distanza di quasi due mesi da quell’1 settembre che avrebbe dovuto rappresentare la data di apertura del nuovo reparto di Dialisi dell’ospedale Lotti, ancora di aprire le porte ai pazienti non se ne parla. "Siamo delusi – tuona Fratelli d’Italia –. Ancora una volta il modello che governa la sanità toscana, rappresentato a Pontedera dal sindaco Franconi, viene messo a nudo della sua inadeguatezza a governare. Il reparto dialisi di Pontedera, molto probabilmente, non sarà pronto neanche per il 2025, e questo costringerà i pazienti e gli operatori sanitari a passare l’ennesimo inverno nei container. 🔗 Leggi su Lanazione.it

