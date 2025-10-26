Rita Rabassini chi è l’ex moglie di Diego Abatantuono e madre della sua prima figlia
Rita Rabassini è stata sposata dal 1984 al 1987 con il marito Diego Abatantuono e ha avuto la sua unica figlia, Marta, che ha studiato Giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato. Marta Abatantuono è sposata con Matteo Saccocci e ha dato a Rita (e Diego) i tre adorabili nipotini Matilde, Maria Carlotta e Michelangelo, orgoglio dei nonni. Se il matrimonio con Abatantuono ha avuto vita breve, d’altro canto la relazione con il regista Gabriele Salvatores è di tutt’altra pasta. Rita Rabassini lo ha conosciuto quando era ancora sposata con l’attore e, dopo qualche anno, ai tempi dell’Oscar del film Mediterraneo, ha iniziato la love story con Salvatores. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
#DiegoAbatantuono - Diego Abatantuono: una famiglia allargata con Rita Rabassini, Marta, Giulia e i figli Matteo e Marco. La sua vita riflette amore e unione in tutte le sfumature. - facebook.com Vai su Facebook
$DiegoAbatantuono - Diego Abatantuono: una famiglia allargata con Rita Rabassini, Marta, Giulia e i figli Matteo e Marco. La sua vita riflette amore e unione in tutte le sfumature. - X Vai su X
Rita Rabassini, compagna Gabriele Salvatores/ Prima le nozze con Diego Abatantuono - Precedentemente la scenografa è stata sposata con Diego Abatantuono, con cui cui ha avuto la figlia Marta. Scrive ilsussidiario.net
Gabriele Salvatores, chi è la compagna Rita Rabassini (ex moglie di Abatantuono) - Gabriele Salvatores vive da tanti anni una solida storia d’amore con Rita Rabassini, scenografa tra le più amate del Bel Paese. Riporta dilei.it
Chi è Rita Rabassini la moglie di Gabriele Salvatores: età, figli, lavoro, pensione e dove vivono - Rita Rabassini, compagna di vita del celebre regista Gabriele Salvatores, è una delle scenografe più apprezzate in Italia. Si legge su msn.com