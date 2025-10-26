Rita Rabassini chi è l’ex moglie di Diego Abatantuono e madre della sua prima figlia

Rita Rabassini è stata sposata dal 1984 al 1987 con il marito Diego Abatantuono e ha avuto la sua unica figlia, Marta, che ha studiato Giurisprudenza ed esercita la professione di avvocato. Marta Abatantuono è sposata con Matteo Saccocci e ha dato a Rita (e Diego) i tre adorabili nipotini Matilde, Maria Carlotta e Michelangelo, orgoglio dei nonni. Se il matrimonio con Abatantuono ha avuto vita breve, d’altro canto la relazione con il regista Gabriele Salvatores è di tutt’altra pasta. Rita Rabassini lo ha conosciuto quando era ancora sposata con l’attore e, dopo qualche anno, ai tempi dell’Oscar del film Mediterraneo, ha iniziato la love story con Salvatores. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

