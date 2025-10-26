Rita De Crescenzo sbaglia la promozione di Belve | Ci vediamo su Rai3 poi si corregge

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rita De Crescenzo presenta la sua intervista a Belve ma sbaglia il network: "Ci vediamo martedì su Rai3". Poi rivendica: "Da sette anni su TikTok, non capisco l'italiano ma mi sono fatta da sola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rita de crescenzo sbagliaRita De Crescenzo sbaglia la promozione di Belve: “Ci vediamo su Rai3”, poi si corregge - Rita De Crescenzo presenta la sua intervista a Belve ma sbaglia il network: “Ci vediamo martedì su Rai3”. Secondo fanpage.it

rita de crescenzo sbagliaL’intervista di Rita De Crescenzo a Belve diventa un caso: ecco quanti soldi avrebbe preso - L’intervista di Rita De Crescenzo a Belve scatena polemiche in Rai: ecco cosa c’è davvero dietro il presunto cachet. Come scrive rds.it

rita de crescenzo sbagliaRita De Crescenze a Belve? Scatta la polemica - Tra passato difficile e successo social, Rita De Crescenzo approda a Belve scatenando una polemica che fa discutere spettatori, giornalisti e utenti della rete. notizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rita De Crescenzo Sbaglia