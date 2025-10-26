Rita De Crescenzo sbaglia la promozione di Belve | Ci vediamo su Rai3 poi si corregge
Rita De Crescenzo presenta la sua intervista a Belve ma sbaglia il network: "Ci vediamo martedì su Rai3". Poi rivendica: "Da sette anni su TikTok, non capisco l'italiano ma mi sono fatta da sola". 🔗 Leggi su Fanpage.it
