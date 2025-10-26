Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Dybala sblocca Sassuolo-Roma Verona avanti col Cagliari grazie a Gagliardini

Juventusnews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

risultati serie a 2025 26 live dybala sblocca sassuolo roma verona avanti col cagliari grazie a gagliardini

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Dybala sblocca Sassuolo-Roma, Verona avanti col Cagliari grazie a Gagliardini

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

risultati serie 2025 26Risultati calcio live, domenica 26 ottobre 2025: Clasico e Lazio-Juventus - Genoa, trasferta per la Roma e Fiorentina- Riporta calciomagazine.net

risultati serie 2025 26Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (9^ giornata, oggi 26 ottobre 2025) - Risultati Serie B, classifica: il campionato cadetto ci fa vivere oggi i due posticipi della nona giornata, Juve Stabia Padova e Bari Mantova. Si legge su ilsussidiario.net

risultati serie 2025 26Serie A, il Torino batte il Genoa in rimonta: 2-1. Alle 15 Verona-Cagliari e Sassuolo-Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Torino batte il Genoa in rimonta: 2- Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Risultati Serie 2025 26