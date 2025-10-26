Risultati Serie A 2025 26 LIVE | Bologna avanti al Franchi contro la Fiorentina segna Castro
Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 8ª giornata - https://sportparma.com/?p=205809 - facebook.com Vai su Facebook
I risultati della 7a giornata di #SerieAEnilive - X Vai su X
RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Rimonta granata! Diretta gol live score (oggi 26 ottobre 2025) - Risultati Serie A, classifica: domenica 26 ottobre cinque partite per l'ottava giornata, con alcuni intriganti incroci tra allenatori che sono ex. Secondo ilsussidiario.net
Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (9^ giornata, oggi 26 ottobre 2025) - Risultati Serie B, classifica: il campionato cadetto ci fa vivere oggi i due posticipi della nona giornata, Juve Stabia Padova e Bari Mantova. ilsussidiario.net scrive
Risultati calcio live, domenica 26 ottobre 2025: Clasico e Lazio-Juventus - Genoa, trasferta per la Roma e Fiorentina- Si legge su calciomagazine.net