Al Findlay Toyota Center in Arizona è appena andato in scena Halloween Havoc, il settimo PLE di NXT che ha visto disputarsi 6 match di cui 5 titolati. Di seguito i risultati: -Je’Von Evans & Leon Slater battono il team formato da LA Parka & Mr. Iguana – NXT North American Championship Match: Ethan Page sconfigge El Hijo del Dr. Wagner Jr. in un Day of the Dead Match mantenendo il titolo nordamericano! – NXT Women’s North American Championship Match: Blake Monroe batte Zaria, la quale difendeva il titolo sostituendo l’infortunata Sol Ruca. Cambio di titolo e nuova campionessa!!! – NXT Women’s Championship Match: Tatum Paxley batte Jacy Jayne diventando la nuova campionessa NXT!!! – NXT Tag Team Championships Match: Il Darkstate(Dion Lennox & Osiris Griffin) battono gli Hardy Boyz in un Broken Rules match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - RISULTATI: NXT Halloween Havoc 2025