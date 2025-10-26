RISULTATI | NXT Halloween Havoc 2025
Al Findlay Toyota Center in Arizona è appena andato in scena Halloween Havoc, il settimo PLE di NXT che ha visto disputarsi 6 match di cui 5 titolati. Di seguito i risultati: -Je’Von Evans & Leon Slater battono il team formato da LA Parka & Mr. Iguana – NXT North American Championship Match: Ethan Page sconfigge El Hijo del Dr. Wagner Jr. in un Day of the Dead Match mantenendo il titolo nordamericano! – NXT Women’s North American Championship Match: Blake Monroe batte Zaria, la quale difendeva il titolo sostituendo l’infortunata Sol Ruca. Cambio di titolo e nuova campionessa!!! – NXT Women’s Championship Match: Tatum Paxley batte Jacy Jayne diventando la nuova campionessa NXT!!! – NXT Tag Team Championships Match: Il Darkstate(Dion Lennox & Osiris Griffin) battono gli Hardy Boyz in un Broken Rules match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
HALLOWEEN IN PALESTRA! Non lasciare che la pigrizia ti spaventi! Abbonamento annuale ALL INCLUSIVE a soli €298.80! E la quota di iscrizione è GRATUITA! Un anno intero di palestra senza limiti, senza sorprese, solo risultati! Blocca la prom - facebook.com Vai su Facebook
NXT Halloween Havoc 2025: card, orario e dove vederlo in diretta streaming - NXT Halloween Havoc 2025: ecco tutte le info in merito al PLE, dalla card completa all'orario d'inizio al dove seguirlo in diretta streaming ... Segnala generationsport.it
WWE: Rivelati i possibili vincitori di NXT Halloween Havoc 2025 *SPOILER* - Quando mancano poche ore all'inizio di NXT Halloween Havoc, sono state rilasciate le quote dei possibili vincitori ... Scrive spaziowrestling.it
WWE: Risultati WWE NXT 21-10-2025 - Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di NXT, show della WWE si è svolto il 21- spaziowrestling.it scrive