Ristoranti migliori dell' Emilia-Romagna dove trovare i 5 cappelli dell' Espresso

Fioccano i riconoscimenti. Fa l'en plein la città di Modena, con la famiglia della Francescana: all'Osteria di Massimo Bottura e al Gatto Verde di Jessica Rosval i premi più ambiti. Occhio ai vini e all'Azienda Vistamare di Santarcangelo della moglie dello chef Carlo Cracco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ristoranti migliori dell'Emilia-Romagna, dove trovare i 5 cappelli dell'Espresso

Altre letture consigliate

I migliori ristoranti, una selezione di cantine, una cena, cinque commensali pronti a condividere esperienze e passione per la buona cucina. Stefano Cremonese ha invitato i suoi ospiti al Ristorante Il Gargano di Cristoforo Valenzano. La serata è accompagnat - facebook.com Vai su Facebook

La mappa con i migliori ristoranti dove mangiare e bere bene a Udine per approfondire leggi l'articolo qui: - X Vai su X

Ristoranti migliori dell'Emilia-Romagna, dove trovare i 5 cappelli dell'Espresso - Fa l'en plein la città di Modena, con la famiglia della Francescana: all'Osteria di Massimo Bottura e al Gatto Verde di Jessica Rosval i premi più ambiti. Segnala ilrestodelcarlino.it

Emilia Romagna: i migliori ristoranti 2026 secondo il Gambero Rosso - Ecco gli indirizzi premiati dall'ultima edizione della guida gastronomica nella n ... Da ilrestodelcarlino.it

I migliori ristoranti a Bologna e in Emilia-Romagna secondo 50 Top Italy: chi sono i premiati in regione - Nella top ten della guida online 50 Top Italy l’Antica osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto e il ristorante Al Cambio a Bologna con chef Matteo Poggi, rispettivamente al secondo e settimo ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it