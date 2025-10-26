Ristoranti migliori dell' Emilia-Romagna dove trovare i 5 cappelli dell' Espresso

Ilrestodelcarlino.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fioccano i riconoscimenti. Fa l'en plein la città di Modena, con la famiglia della Francescana: all'Osteria di Massimo Bottura e al Gatto Verde di Jessica Rosval i premi più ambiti. Occhio ai vini e all'Azienda Vistamare di Santarcangelo della moglie dello chef Carlo Cracco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ristoranti migliori dell emilia romagna dove trovare i 5 cappelli dell espresso

© Ilrestodelcarlino.it - Ristoranti migliori dell'Emilia-Romagna, dove trovare i 5 cappelli dell'Espresso

Altre letture consigliate

ristoranti migliori emilia romagnaRistoranti migliori dell'Emilia-Romagna, dove trovare i 5 cappelli dell'Espresso - Fa l'en plein la città di Modena, con la famiglia della Francescana: all'Osteria di Massimo Bottura e al Gatto Verde di Jessica Rosval i premi più ambiti. Segnala ilrestodelcarlino.it

ristoranti migliori emilia romagnaEmilia Romagna: i migliori ristoranti 2026 secondo il Gambero Rosso - Ecco gli indirizzi premiati dall'ultima edizione della guida gastronomica nella n ... Da ilrestodelcarlino.it

ristoranti migliori emilia romagnaI migliori ristoranti a Bologna e in Emilia-Romagna secondo 50 Top Italy: chi sono i premiati in regione - Nella top ten della guida online 50 Top Italy l’Antica osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto e il ristorante Al Cambio a Bologna con chef Matteo Poggi, rispettivamente al secondo e settimo ... Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ristoranti Migliori Emilia Romagna