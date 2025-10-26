Risse e aggressioni una lunga scia di sangue a Milano | nella notte sei giovani accoltellati

Milano, 26 ottobre 2025 – Compreso il caso gravissimo dei due giovani accoltellati vicino al parco Sempione alle 2, (uno dei quali in prognosi riservata all'ospedale Niguarda per profonde ferite al volto e all’addome) sono almeno sei i giovani feriti in tre diversi episodi ieri sera e nella notte a Milano. Bicocca, due colombiani feriti dopo rissa. Oltre all’accoltellamento in zona Triennale, un'altra aggressione è avvenuta ieri poco prima delle 20 in via Vizzola, nel quartiere di Bicocca, dove, secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri intervenuti sul posto, durante una rissa sono stati feriti due colombiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

