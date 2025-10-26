Risse e aggressioni una lunga scia di sangue a Milano | nella notte sei giovani accoltellati
Milano, 26 ottobre 2025 – Compreso il caso gravissimo dei due giovani accoltellati vicino al parco Sempione alle 2, (uno dei quali in prognosi riservata all'ospedale Niguarda per profonde ferite al volto e all’addome) sono almeno sei i giovani feriti in tre diversi episodi ieri sera e nella notte a Milano. Bicocca, due colombiani feriti dopo rissa. Oltre all’accoltellamento in zona Triennale, un'altra aggressione è avvenuta ieri poco prima delle 20 in via Vizzola, nel quartiere di Bicocca, dove, secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri intervenuti sul posto, durante una rissa sono stati feriti due colombiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Olbia, sicurezza nel centro storico: arriva la stazione mobile dei carabinieri Il nuovo servizio è stato attivato dopo le risse e le aggressioni delle ultime settimane - facebook.com Vai su Facebook
Risse e aggressioni, una lunga scia di sangue a Milano: nella notte sei giovani accoltellati - Nel quartiere Bicocca accoltellati due colombiani, uno dei quali in ospedale in codice rosso. Segnala ilgiorno.it
Marsala, nuova notte di violenza: lunga scia di sangue in centro - Ancora una notte agitata a Marsala, dove ieri sera, dopo la mezzanotte, urla e grida hanno squarciato il silenzio del centro storico. Secondo tp24.it
Risse e aggressioni, la lunga estate nelle piazze baresi - Ancora uno sfogo tra stranieri, ancora un litigio per strada tra immigrati nordafricani armati di disperazione, ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it