Rissa in via San Vitale ragazza colpita al volto
Bologna, 26 ottobre 2025 – Una notte di ordinaria follia in via San Vitale. Tra botte, schiaffi, calci e spintoni. E poi urla, insulti e sputi. Una notte in cui tutto è concesso, anche colpire con un pugno in pieno volto una ragazza e stenderla a terra, solo perché lei ha tentato di fermare l’aggressore, intento a spaccare una bottiglia di vetro per colpire i suoi ’avversari’. Il tutto ripreso dai residenti spaventati. È il ritorno – anche se in realtà la tensione non è mai calata – della ’malamovida’ nella zona di piazza Aldrovandi, esentata però dalla rissa di questo weekend. Venerdì notte ne è stata la prova, perché intorno alle 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
