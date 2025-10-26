riscatto cercasi fosso avanti tutta

Il Fossombrone cerca riscatto dopo tre sconfitte consecutive. Oggi alle 14.30, al Bonci, affronterà il Notaresco, che in questo momento si trova quinto in classifica e sogna in grande. In casa dei metaurensi c’è un ritorno decisamente gradito: quello del bomber Francesco Casolla. L’attaccante, classe ’92, torna nel club dove nella scorsa stagione è stato capocannoniere con 15 gol. Casolla ritorna a Fossombrone dopo una breve parentesi alla Sammaurese, dove aveva iniziato ad allenarsi in estate. Dopo la sconfitta per 3–1 contro l’Ostiamare, Marco Giuliodori ha dichiarato: "Abbiamo fatto il nostro dovere, ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

