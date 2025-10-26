Riqualificazione via Martignacco 350 mila euro per la sicurezza dei pedoni e l’accessibilità
La Giunta comunale ha approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (Doc.F.A.P.) per la riqualificazione di via Martignacco, uno dei principali assi viari della città. Si tratta del primo step tecnico verso un intervento complessivo da 350 mila euro, destinato a migliorare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
