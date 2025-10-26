Riqualificazione via Martignacco 350 mila euro per la sicurezza dei pedoni e l’accessibilità

Udinetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale ha approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (Doc.F.A.P.) per la riqualificazione di via Martignacco, uno dei principali assi viari della città. Si tratta del primo step tecnico verso un intervento complessivo da 350 mila euro, destinato a migliorare. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

riqualificazione via martignacco 350Udine, via Martignacco più sicura: 350mila euro per marciapiedi nuovi e attraversamenti illuminati - Udine approva il primo step per la riqualificazione di via Martignacco: sicurezza pedonale e accessibilità al centro del progetto. Da nordest24.it

Riqualificazione di Via Martignacco: ecco le aree che saranno interessate dall'intervento - Condividi 6 Foto da: Riqualificazione di Via Martignacco: ecco le aree che saranno interessate dall'intervento 1 Foto da: Riqualificazione di Via Martignacco: ecco le aree che saranno interessate dall ... Come scrive udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Riqualificazione Via Martignacco 350