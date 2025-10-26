Riprese concluse per Il Suono del Silenzio di Gaspare Damanti

Si sono appena concluse le riprese de “Il Suono del Silenzio“, il cortometraggio scritto, diretto e interpretato da Gaspare Damanti e prodotto da 321Video, frutto di un intenso lavoro tra gli scenari umbri di Selci, Piosina e Magione. "Questa non è solo un’opera cinematografica, ma un manifesto della tenacia e della creatività che può nascere anche da un contesto non convenzionale come la Valtiberina", dicono dalla produzione che vanta un nutrito collettivo di talenti: oltre a Damanti, Jacopo Tonelli, Mehdi Talbi, Angelica Pettinari, Lorenzo Checcaglini, Federica Paladino, Giulia Giabbanelli, Giacomo Cagnoni, Claudio Varzi, William D’Elia, Emanuele Palladino, Riccardo Mazzoleni, Beatrice e Sarah Mancini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

