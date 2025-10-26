Riprendiamoci le chiavi di casa | Marco Rizzo presenta il suo libro al pubblico salentino

LECCE – Una presentazione del libro che ha anche rappresentato l’occasione per fare il punto sul progetto del nuovo partito. Nel pomeriggio di sabato, Marco Rizzo ha infatti illustrato il suo ultimo lavoro editoriale intitolato “Riprendiamoci le chiavi di casa” al pubblico presente all’Hotel. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Riprendiamoci le chiavi di casa”: Marco Rizzo presenta il suo libro al pubblico salentino ift.tt/aWtKRDP - X Vai su X

“Riprendiamoci le chiavi di casa”: Marco Rizzo presenta il suo libro al pubblico salentino - Si è tenuta nel pomeriggio di sabato l’incontro per illustrare il nuovo lavoro editoriale del co- Lo riporta lecceprima.it

Ospitati da Antonella Viola per non vivere in auto: «Non sapevamo che fosse famosa, ci ha dato subito le chiavi di casa» - «Antonella e suo marito Marco hanno messo al sicuro i nostri bambini costretti a dormire in strada. Da corrieredelveneto.corriere.it

Con chiavi prese da auto al mare furto in casa a Firenze - Sarebbero riusciti a entrare in un appartamento a Firenze per rubare grazie alle chiavi portate via da ignoti dall'auto dei proprietari della casa posteggiata in una località balneare della Toscana. Da ansa.it