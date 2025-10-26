Riparte la Fratta bel pari esterno Fcr niente da fare col Mezzolara
Mezzolara 4 FCR FORLì 1 MEZZOLARA: Cipriani, Musiani (30’ st Pietrobuoni), Monaco (1’ st Aloisi), Dalmonte, Bungaja, Derjai, Ganzaroli (10’ st Bernardi), Molossi, Nisi (10’ st Salonia), Fabretti, Battisti (26’ st Seck). A disposizione: Galli, Lo Porto, Bilali, Chmangui. All.: Zecchi. FUTBALL CAVA RONCO: Carroli, Bergamaschi (30’ st Garavini), Lambertini (42’ pt Ferrari), Stucchi (30’ st Martoni), Magnani (8’ st Guiebre), Parlanti, Medri, Franchini, Pascucci, Sango (1’ st Delvecchio), Farabegoli. A disposizione: Alpi, Melandri, Salomone, Casadei. All.: Mordini. Arbitro: Clemente di Ravenna. Reti: 13’ pt Nisi (M), 21’ pt Fabretti (M), 24’ pt Ganzaroli (M), 11’ st Stucchi (F), 29’ st Fabretti (M). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
