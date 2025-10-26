Riparte la Fratta bel pari esterno Fcr niente da fare col Mezzolara

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mezzolara 4 FCR FORLì 1 MEZZOLARA: Cipriani, Musiani (30’ st Pietrobuoni), Monaco (1’ st Aloisi), Dalmonte, Bungaja, Derjai, Ganzaroli (10’ st Bernardi), Molossi, Nisi (10’ st Salonia), Fabretti, Battisti (26’ st Seck). A disposizione: Galli, Lo Porto, Bilali, Chmangui. All.: Zecchi. FUTBALL CAVA RONCO: Carroli, Bergamaschi (30’ st Garavini), Lambertini (42’ pt Ferrari), Stucchi (30’ st Martoni), Magnani (8’ st Guiebre), Parlanti, Medri, Franchini, Pascucci, Sango (1’ st Delvecchio), Farabegoli. A disposizione: Alpi, Melandri, Salomone, Casadei. All.: Mordini. Arbitro: Clemente di Ravenna. Reti: 13’ pt Nisi (M), 21’ pt Fabretti (M), 24’ pt Ganzaroli (M), 11’ st Stucchi (F), 29’ st Fabretti (M). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

riparte la fratta bel pari esterno fcr niente da fare col mezzolara

© Sport.quotidiano.net - Riparte la Fratta, bel pari esterno. Fcr, niente da fare col Mezzolara

Leggi anche questi approfondimenti

riparte fratta bel pariRiparte la Fratta, bel pari esterno. Fcr, niente da fare col Mezzolara - Mezzolara 4 FCR FORLì 1 MEZZOLARA: Cipriani, Musiani (30’ st Pietrobuoni), Monaco (1’ st Aloisi), Dalmonte, Bungaja, Derjai, Ganzaroli (10’ st Bernardi), Molossi, ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Riparte Fratta Bel Pari