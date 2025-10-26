RIP il film da non perdere di D’Ambrosi e De Santis che parla di vita travestendosi da commedia sulla morte – INTERVISTA ESCLUSIVA
Dal The Screen Cinemas di Roma Ottavia, la magia del primo lungometraggio dei due registi illumina la città eterna con un racconto gotico sulla rinascita, l'amore e il coraggio di vivere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le prime visioni al Cinema Fellini ?Non perdere i film di questo week end al cinema teatro Fellini di viale Lombardia. Venerdì 24 alle ore 19 e 21.15 è in programma “Testa o croce?”, pellicola di genere western ambientata e girata in Italia. In cartellone, - facebook.com Vai su Facebook
Gli ospiti, i film da non perdere, i premi alla carriera a Jafar Panahi e Richard Linklater - X Vai su X