Rinunciano a giocare le prime due azioni per ricordare l' autista scomparso | il video da Pistoia

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'inizio della gara tra Pistoia Basket e JuVi Cremona, i giocatori delle due squadre hanno prolungato il minuto di silenzio per Raffaele Marianella, rinunciando a giocare le prime due azioni della partita. Sui cartelloni della Lumosquare è comparso il messaggio: "Fermiamo la palla. Ascoltiamo il silenzio". Un gesto voluto dal club toscano per ricordare l'autista, colpito da un sasso mentre si trovava a bordo del pullman dei tifosi di Pistoia che rientravano dalla trasferta di Rieti. (credits @pistoiabasket2000). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

