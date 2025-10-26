Rinnovo a sorpresa in casa Napoli accordo vicino | c’è l’annuncio

Tra le note positive di Napoli-Inter c’è, ancora una volta, la prestazione convincente di Leonardo Spinazzola. Il terzino azzurro si è messo in mostra in occasione del raddoppio partenopeo, servendo un assist al bacio per la perla di Scott McTominay. Il giocatore ha disputato novanta minuti, per poi lasciare il campo nel finale. In casa Napoli, adesso, si ipotizza un rinnovo di contratto. Il Napoli pensa al rinnovo di Spinazzola. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account ‘X’, infatti, la società di Aurelio De Laurentis sarebbe pronta ad offrire un rinnovo di contratto a Spinazzola fino al 2028: “Leonardo Spinazzola è vicino ad estendere il proprio contratto con il Napoli fino al 2027 con opzione per il 2028 al raggiungimento di determinate condizioni”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Rinnovo a sorpresa in casa Napoli, accordo vicino: c’è l’annuncio

Argomenti simili trattati di recente

? RINNOVO A SORPRESA! La priorità del #Milan è Alexis #Saelemaekers (scadenza 2027). Firma imminente: secondo Gozzini la sua firma potrebbe arrivare "prima di quelle degli altri big". Mossa strategica: blindare la fascia destra con un giocatore - facebook.com Vai su Facebook

Milan, era rigore con la Fiorentina? Sorpresa #Bartesaghi. Un rinnovo vicino. #Gimenez e #Leao ... #milan #MilanFiorentina #SempreMilan #SerieA - X Vai su X

Ndoye, Di Vaio avvisa il Napoli: "Gli abbiamo proposto il rinnovo" - Non è infatti un mistero che Dan Ndoye sia nella lista dei desideri del club azzurro e di Antonio Conte. Lo riporta corrieredellosport.it

Napoli, Politano rinnova fino al 2028. Buongiorno a rischio con il Milan: si attendono gli esami - Il prolungamento di un’ulteriore stagione può valere per il 32enne attaccante romano la possibilità ... ilmessaggero.it scrive

Napoli, in arrivo l'ufficialità del rinnovo per Politano: firma fino al 2028 - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti, l'attaccante si legherà agli azzurri fino al 2028 e mancherebbe ... Scrive m.tuttomercatoweb.com