Ringhiera dell’hotel crolla improvvisamente turisti precipitano | un morto e un ferito grave a Lanzarote

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il terribile incidente in un albergo della località turistica di Costa Teguise, nella parte orientale di Lanzarote, l’isola spagnola delle Canarie di fronte alle coste africane. A perdere a vita un turista 56enne, ferito gravemente un 54enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

