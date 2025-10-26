Ringhiera dell’hotel crolla improvvisamente turisti precipitano | un morto e un ferito grave a Lanzarote
Il terribile incidente in un albergo della località turistica di Costa Teguise, nella parte orientale di Lanzarote, l’isola spagnola delle Canarie di fronte alle coste africane. A perdere a vita un turista 56enne, ferito gravemente un 54enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una vista così meritava qualcosa di più di una ringhiera in ferro. ? Per questo cliente abbiamo progettato e installato parapetti in vetro su misura, per garantire massima sicurezza senza rinunciare alla bellezza del paesaggio . La piscina era già stupenda, - facebook.com Vai su Facebook