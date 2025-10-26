Rimini corre al passo con i Lupi Il gol di Leoncini vale il pareggio

Campobasso 1 Rimini 1 (5-3-2): Tantalocchi; Papini (1’ st Leonetti), Lancini, Celesia; Cristallo (40’ st Parisi), Serra (21’ st Brunet), Gargiulo, Gala, Martina; Magnaghi (1’ st Lombari), Padula. A disp.: Rizzo, Muzi, Rianna, Armini, Lanza, Nocerino, Ravaglioli. All.: Zauri. RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bassoli (30’ st Moray), Bellodi; Longobardi, Leoncini (30’ st Asmussen), Fiorini (15’ st De Vitis), Piccoli, Falasco (15’ st Ferrarini); Boli, Capac (30’ st D’Agostini). A disp.: Gagliano, Petta, Contaldo, Rubino. All.: D’Alesio. Arbitro: Michele Pasculli di Como. Assistenti: Alessandro Gennuso di Caltanissetta e Massimiliano Cirillo di Roma 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rimini corre al passo con i Lupi. Il gol di Leoncini vale il pareggio

