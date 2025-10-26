Rigori Var e polemiche | succede di tutto tra Fiorentina e Bologna

Finisce 2-2 il derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna, al termine di una partita in cui succede di tutto tra Var ed episodi che faranno molto discutere. Al Franchi è Santiago Castro (26') a sbloccare il match con un bolide al volo di destro e Nicolò Cambiaghi (52') raddoppia i conti con un tocco in area. I viola rimontano grazie ai rigori di Albert Gudmundsson (73') e Moise Kean (94') decisi dopo l'on field review per due tocchi di mano in area. Poco prima del 2-2 espulso Holm per doppia ammonizione e accese proteste del Bologna per un precedente contatto nell'area viola tra Bernardeschi e Sabiri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

