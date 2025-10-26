Rigore Napoli la polemica sulla scelta di Mariani e lo sfogo di Conte | La Repubblica critica l’Inter

Inter News 24 Rigore Napoli, non si esauriscono le polemiche per il rigore assegnato nella sfida di campionato contro l’Inter: le ultime. Il rigore assegnato al Napoli contro l’Inter non è l’unico argomento che ha scatenato polemiche dopo la sconfitta al Maradona. La Repubblica, infatti, ha dedicato attenzione anche allo sfogo di Antonio Conte, che, dopo il match, ha lanciato dure critiche nei confronti della gestione della squadra, focalizzandosi in particolare sull’intervento di Giuseppe Marotta. Il tecnico salentino ha risposto ai microfoni di DAZN dopo le dichiarazioni del presidente dell’ Inter, criticando apertamente la sua posizione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rigore Napoli, la polemica sulla scelta di Mariani e lo sfogo di Conte: La Repubblica critica l’Inter

