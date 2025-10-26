Rigore Napoli Inter nerazzurri furiosi | ecco cosa si sentiva urlare dagli spogliatoi Un giocatore in particolare l’ha presa malissimo!

Inter News 24 Rigore Napoli Inter, nerazzurri furiosi: ecco cosa si sentiva urlare dagli spogliatoi del Maradona. Il retroscena sulla reazione dei calciatori. Rabbia, delusione e un forte senso di ingiustizia. Sono questi i sentimenti che hanno accompagnato l’Inter dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli. A far montare il malcontento è stato soprattutto il calcio di rigore concesso ai partenopei nel primo tempo, un episodio che ha spostato gli equilibri e scatenato l’incredulità nello spogliatoio nerazzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, durante l’intervallo, rivedendo le immagini del contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo, l’urlo “Ma che fallo è?” riecheggiava tra i giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com

