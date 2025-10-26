Rigore Napoli Inter l’AIA interviene sull’episodio | ‘punizioni’ per Mariani e Bindoni la posizione dopo quanto successo al Maradona
Rigore Napoli Inter, l’AIA fa luce sull’episodio: ‘punizioni’ per Mariani e Bindoni, ecco la posizione dopo quanto accaduto al Maradona. Errore ammesso, polemiche confermate. Il calcio di rigore concesso al Napoli contro l’Inter, definito “inesistente” da molti e che aveva scatenato la dura reazione del presidente nerazzurro Beppe Marotta, è stato ufficialmente classificato come un errore arbitrale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’analisi dell’AIA ha evidenziato una catena di sbagli che ha pesantemente condizionato il big match. L’errore nasce dall’assistente Bindoni. Secondo la ricostruzione, l’errore principale non sarebbe stato dell’arbitro Maurizio Mariani, ma del suo assistente Alberto Bindoni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
