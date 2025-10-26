Rigore Napoli Inter l’AIA col pugno duro | verranno fermati Mariani Bindoni e il Var! La decisione

Inter News 24 in arrivo per l’arbitraggio di ieri. Una direzione di gara decisamente non all’altezza, destinata a lasciare strascichi pesanti. Il post-partita di Napoli-Inter è dominato dalle polemiche arbitrali, alimentate dal contestatissimo calcio di rigore che ha sbloccato il match a favore dei padroni di casa. Ora arriva la conferma ufficiale anche dai vertici dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri): la decisione fu un errore evidente, un “pasticciaccio brutto” che avrà conseguenze per la terna arbitrale. 🔗 Leggi su Internews24.com

rigore napoli inter l8217aia col pugno duro verranno fermati mariani bindoni e il var la decisione

© Internews24.com - Rigore Napoli Inter, l’AIA col pugno duro: verranno fermati Mariani, Bindoni e il Var! La decisione

rigore napoli inter l8217aiaCalcio, dopo il rigore fantasma assegnato al Napoli contro l'Inter arrivano i provvedimenti - Il contatto tra Mkhytarian e Di Lorenzo era troppo leggero per essere fischiato. Secondo rainews.it

rigore napoli inter l8217aiaIl rigore di Napoli-Inter bocciato dall’Aia: il giudizio di Rocchi - I vertici arbitrali bocciano arbitro e assistente della sfida del Maradona: non c'era (e doveva essere revocato) il rigore delle polemiche tra Napoli e Inter. Da panorama.it

rigore napoli inter l8217aiaNapoli-Inter, il video del rigore su Di Lorenzo allo SkyTech e cosa ne pensa Rocchi - Una riflessione è stata fatta anche dai vertici arbitrali che avrebbero individuato una gerarchia di ... Da sport.sky.it

