Rigore Napoli Inter l’AIA col pugno duro | verranno fermati Mariani Bindoni e il Var! La decisione

Inter News 24 in arrivo per l’arbitraggio di ieri. Una direzione di gara decisamente non all’altezza, destinata a lasciare strascichi pesanti. Il post-partita di Napoli-Inter è dominato dalle polemiche arbitrali, alimentate dal contestatissimo calcio di rigore che ha sbloccato il match a favore dei padroni di casa. Ora arriva la conferma ufficiale anche dai vertici dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri): la decisione fu un errore evidente, un “pasticciaccio brutto” che avrà conseguenze per la terna arbitrale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rigore Napoli Inter, l’AIA col pugno duro: verranno fermati Mariani, Bindoni e il Var! La decisione

