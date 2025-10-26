Rigore Napoli Inter la posizione dell’AIA sull’episodio | pronte le ‘punizioni’ per Mariani e l’assistente Bindoni

Inter News 24 . Cosa aspettarsi. Le polemiche non si placano dopo Napoli-Inter. Il calcio di rigore “inesistente”, come definito da molti, concesso ai partenopei e trasformato da Kevin De Bruyne, continua a far discutere, tanto da spingere il presidente nerazzurro Beppe Marotta a intervenire duramente nel post-partita per chiedere chiarezza. Ora, arriva la conferma anche dai vertici arbitrali: la decisione fu un errore evidente che ha pesantemente condizionato il big match. L’analisi dell’errore: assistente decisivo in negativo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rigore Napoli Inter, la posizione dell’AIA sull’episodio: pronte le ‘punizioni’ per Mariani e l’assistente Bindoni

