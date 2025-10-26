Rigore Napoli Inter Ferrara a sorpresa | Qualsiasi giocatore avrebbe fatto quello che fa Di Lorenzo L’anomalia è però questa A cosa ha fatto riferimento!
Rigore Napoli Inter, Ciro Ferrara ha analizzato così l’episodio della sfida del Maradona col contatto Di Lorenzo Mkhitaryan. Un rigore che fa ancora discutere, un episodio che ha infiammato il post-partita di Napoli-Inter. Il penalty concesso ai partenopei per il contatto tra Giovanni Di Lorenzo ed Henrikh Mkhitaryan, poi trasformato da Kevin De Bruyne, continua ad alimentare il dibattito. Ad analizzare l’accaduto, a DAZN, è stato l’ex difensore di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara. L’analisi di Ferrara: “Di Lorenzo furbo, ma l’anomalia è l’assistente”. Secondo la lettura dell’ex campione del mondo, il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, è stato abile nel cercare il contatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
"L’arbitro Mariani ha sbagliato, l’assistente Bindoni di più: questa la conclusione dei vertici Aia dopo la rivisitazione di Napoli-Inter di ieri sera. Un errore suggerire un calcio di rigore che è stato un abbaglio da parte del primo assistente e conseguentemente l’a - facebook.com Vai su Facebook
Al di là della sconfitta con il #Napoli, in una gara che, dopo un ottimo inizio dei nerazzurri, che avevano il controllo e gestivano l’ampiezza, è girata sugli episodi- due pali, #Bastoni e #Dumfries, due gol falliti da #Lautaro ( il primo, clamoroso, al 14’) e un rigore - X Vai su X
Il rigore di Napoli-Inter bocciato dall’Aia: il giudizio di Rocchi - I vertici arbitrali bocciano arbitro e assistente della sfida del Maradona: non c'era (e doveva essere revocato) il rigore delle polemiche tra Napoli e Inter. Riporta panorama.it
Napoli-Inter, il match continua sui social: Ferrara massacrato, la vendetta di Politano e il “giallo” di Gilmour - Inter, il big match delle polemiche continua sui social: Ferrara massacrato dai tifosi nerazzurri, la vendetta di Politano e il “giallo” di Gilmour ... Si legge su sport.virgilio.it
Ferrara: “Rigore Napoli? A parti invertite Inter avrebbe contestato? Magari mi esprimo male ma…” - Negli studi di DAZN, Ciro Ferrara, ex calciatore, è tornato così sul rigore concesso al Napoli nella gara contro l'Inter ... Come scrive msn.com