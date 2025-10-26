Rigore Napoli Inter Calvarese giudica così | Rocchi si era preso un rischio… Il contatto non è falloso ecco chi sbaglia in questo episodio L’analisi dell’ex arbitro!

Rigore Napoli Inter, Calvarese ha giudicato così l’episodio della sfida del Maradona. Ecco le sue dichiarazioni su quanto successo. L’ex fischietto Gianpaolo Calvarese, sulle pagine di Tuttosport, ha esaminato la controversa direzione di gara di Maurizio Mariani in Napoli Inter. Secondo Calvarese, il penalty accordato ai partenopei per il contatto Di Lorenzo-Mkhitaryan non sussisteva, con il capitano azzurro che avrebbe cercato il contatto. La decisione errata sarebbe partita dalla segnalazione “insolita” dell’assistente Bindoni, che avrebbe indotto Mariani (inizialmente corretto nella sua valutazione) a concedere il rigore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

