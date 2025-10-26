Inter News 24 Rigore Napoli, Mariani e il VAR: gli errori che hanno segnato la sfida scudetto giocata ieri sera tra le mura del Maradona. Il match tra Napoli e Inter al Maradona si è rivelato ricco di episodi controversi e decisioni arbitrali discutibili. Una delle principali polemiche ha riguardato il rigore concesso al Napoli, un episodio che ha fatto molto discutere, soprattutto per le decisioni prese dall’arbitro Mariani e dal VAR. Il rigore per il Napoli: un episodio controverso. Il primo episodio controverso è stato il rigore assegnato al Napoli: Giovanni Di Lorenzo, in vantaggio, entra in area e sposta la gamba sinistra sulla traiettoria di corsa di Mkhitaryan, cercando e trovando un contatto che, secondo il parere di molti, non era da considerarsi falloso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rigore Napoli, continua a far discutere l’episodio del penalty concesso ai padroni di casa: l’analisi della decisione di Mariani