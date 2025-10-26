Tempo di lettura: 3 minuti Dopo le scosse che hanno interessato il territorio irpino, il prefetto di Avellino Rosanna Riflesso ha fatto il punto sulla situazione nel corso di una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), operativo da oltre ventiquattr’ore. «Il CCS – ha spiegato il prefetto – è attivo da un giorno e mezzo e ci siamo già incontrati più volte per monitorare costantemente l’evolversi della situazione. Tutti i sindaci sono collegati in videoconferenza e, fortunatamente, non si registrano danni rilevanti né alle persone né agli edifici, soltanto piccole criticità locali». Riflesso ha riconosciuto il clima di preoccupazione e apprensione tra i cittadini, definendolo “del tutto comprensibile dopo le ultime scosse”, ma ha assicurato che “la situazione è sotto controllo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Riflesso e Campobasso “L’emergenza è gestita ma restiamo prudenti e uniti”