Rifiuti e acqua la settimana di fuoco della politica
La gestione dei rifiuti, tra piani da approvare, emergenze da affrontare nell’immediato, e polemiche politiche. A Latina sarà una settimana politico-amministrativa di ferro, a partire già da domattina, quando in commissione Bilancio giungerà un altro tema caldo, quello della proposta di delibera. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altre letture consigliate
Vito Billardello Pagina Politica. Coldplay · A Sky Full of Stars. #regionali2027 #sanita #acqua #rifiuti? Buon Sabato carissimi amici - facebook.com Vai su Facebook
Incendio di rifiuti a Scafati, intervento dei vigili del fuoco - Secondo le prime testimonianze, a prendere fuoco sarebbero stati dei rifiuti, ... Da ilmattino.it
Ecopol, fanghi sottoposti alla valutazione d'impatto ambientale: l'azienda vuole trattare quelli pericolosi nell'impianto dove fa lo stoccaggio rifiuti - Nove mesi dopo riemerge il progetto dell'impianto per il trattamento dei fanghi in via Amendola della Ecopol. Segnala ilgazzettino.it
Incendio nell'azienda della raccolta rifiuti: a fuoco gli automezzi - Un grosso rogo ha interessato questa mattina la sede della Bianco Igiene Ambientale, ditta di Galatone (Lecce) che si occupa dell’igiene urbana ... Scrive quotidianodipuglia.it