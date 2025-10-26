Ridge a pranzo da Rustico visita a sorpresa del popolare attore americano nel ristorante fra Terni e Narni

Ternitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non capita tutti i giorni di veder entrare nel proprio locale un attore americano conosciuto in tutto il mondo. È successo al ristorante Rustico di Narni dove qualche giorno fa i titolari e i loro dipendenti hanno visto il popolare Ronn Moss varcare la soglia del locale. Il “Ridge” di Beautiful. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pranzo rustico ai Piani di Ri con specialità tipiche della tradizione ligure - Domenica 24 novembre alle 12:30 la Parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari (Via Piacenza, 285) invita a un’esperienza culinaria unica per riscoprire i sapori genuini delle nostre nonne. Segnala genovatoday.it

Pranzo rustico ligure a Chiavari con piatti tipici e sapori delle nostre nonne - La Parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari (via Piacenza, 285) invita al Pranzo Rustico Ligure, esperienza culinaria per riscoprire i ''sapori genuini delle nostre nonne''. mentelocale.it scrive

Chiavari, pranzo rustico alla parrocchia di Ri - solidale di domenica 26 novembre, nel salone di San Giuseppe, a Chiavari. ilsecoloxix.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ridge Pranzo Rustico Visita