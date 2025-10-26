Ridge a pranzo da Rustico visita a sorpresa del popolare attore americano nel ristorante fra Terni e Narni
Non capita tutti i giorni di veder entrare nel proprio locale un attore americano conosciuto in tutto il mondo. È successo al ristorante Rustico di Narni dove qualche giorno fa i titolari e i loro dipendenti hanno visto il popolare Ronn Moss varcare la soglia del locale. Il “Ridge” di Beautiful. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
