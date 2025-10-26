Ricostruzione post alluvione terminati i lavori sulle strade

Ilrestodelcarlino.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati portati a termine a Gatteo i primi interventi di manutenzione delle strade che erano state danneggiate dall’alluvione del maggio 2023. I primi lavori di manutenzione finiti riguardano le vie Fiumicino, dalla rotatoria Cavalieri del Lavoro al civico 70, Cupa, Rigossa Destra e Rigossa Sinistra, finanziati dal Pnrr nell’ambito degli interventi approvati dal commissario straordinario alla ricostruzione per l’alluvione. Gli interventi, finalizzati al ripristino della funzionalità e alla messa in sicurezza della viabilità comunale e arginale, sono stati finanziati con risorse del Pnrr per un importo complessivo di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ricostruzione post alluvione terminati i lavori sulle strade

© Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione post alluvione, terminati i lavori sulle strade

Approfondisci con queste news

ricostruzione post alluvione terminatiRicostruzione post alluvione, terminati i lavori sulle strade - Sono stati portati a termine a Gatteo i primi interventi di manutenzione delle strade che erano state danneggiate dall’alluvione ... Lo riporta msn.com

ricostruzione post alluvione terminatiAvviato il primo cantiere Consap per la ricostruzione post alluvione nella Provincia di Modena - ROMA (ITALPRESS) – “A meno di un anno dalla sottoscrizione della Convenzione con la quale il Generale Figliuolo prima e l’ingegner Curcio a seguire, hanno ... Secondo ilnordestquotidiano.it

ricostruzione post alluvione terminatiRicostruzione post alluvione, incontro in Regione con la sottosegretaria Rontini e il Commissario Curcio - BOLOGNA (ITALPRESS) – Anche i privati che hanno subito danni a causa delle alluvioni dell’autunno 2024 potranno accedere ai contributi per la ricostruzione. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ricostruzione Post Alluvione Terminati