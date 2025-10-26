Ricostruzione post alluvione terminati i lavori sulle strade
Sono stati portati a termine a Gatteo i primi interventi di manutenzione delle strade che erano state danneggiate dall’alluvione del maggio 2023. I primi lavori di manutenzione finiti riguardano le vie Fiumicino, dalla rotatoria Cavalieri del Lavoro al civico 70, Cupa, Rigossa Destra e Rigossa Sinistra, finanziati dal Pnrr nell’ambito degli interventi approvati dal commissario straordinario alla ricostruzione per l’alluvione. Gli interventi, finalizzati al ripristino della funzionalità e alla messa in sicurezza della viabilità comunale e arginale, sono stati finanziati con risorse del Pnrr per un importo complessivo di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
FRANA, AFFIDATI I LAVORI D'URGENZA IN VIA NIZZOLA Un milione di euro per la messa in sicurezza di via Nizzola, arriva un altro tassello del processo di ricostruzione post alluvione a Casamicciola Terme - facebook.com Vai su Facebook
? Ricostruzione post sisma: oltre 50 milioni di euro per i territori abruzzesi. Un segnale concreto di attenzione che rafforza sicurezza, sviluppo sociale ed economico. Con @GuidoCastelli e l’@USRAbruzzo continuiamo a far crescere un #Abruzzo più sicuro, - X Vai su X
Ricostruzione post alluvione, terminati i lavori sulle strade - Sono stati portati a termine a Gatteo i primi interventi di manutenzione delle strade che erano state danneggiate dall’alluvione ... Lo riporta msn.com
Avviato il primo cantiere Consap per la ricostruzione post alluvione nella Provincia di Modena - ROMA (ITALPRESS) – “A meno di un anno dalla sottoscrizione della Convenzione con la quale il Generale Figliuolo prima e l’ingegner Curcio a seguire, hanno ... Secondo ilnordestquotidiano.it
Ricostruzione post alluvione, incontro in Regione con la sottosegretaria Rontini e il Commissario Curcio - BOLOGNA (ITALPRESS) – Anche i privati che hanno subito danni a causa delle alluvioni dell’autunno 2024 potranno accedere ai contributi per la ricostruzione. Lo riporta msn.com