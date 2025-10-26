ricostruzione post alluvione terminati i lavori sulle strade

Sono stati portati a termine a Gatteo i primi interventi di manutenzione delle strade che erano state danneggiate dall’alluvione del maggio 2023. I primi lavori di manutenzione finiti riguardano le vie Fiumicino, dalla rotatoria Cavalieri del Lavoro al civico 70, Cupa, Rigossa Destra e Rigossa Sinistra, finanziati dal Pnrr nell’ambito degli interventi approvati dal commissario straordinario alla ricostruzione per l’alluvione. Gli interventi, finalizzati al ripristino della funzionalità e alla messa in sicurezza della viabilità comunale e arginale, sono stati finanziati con risorse del Pnrr per un importo complessivo di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

