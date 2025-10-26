Ricostruzione del cimitero lavori in fase finale | 71 loculi e 12 ossari in scadenza

Ferraratoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cimitero di Bondeno sarà pienamente agibile per le festività di Ognissanti e la giornata del 2 novembre, in vista del completamento della ricostruzione. Intanto, come da procedure periodica ordinaria, l’azienda titolare del servizio cimiteriale dovrà procedere il prossimo anno all’esumazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ricostruzione cimitero lavori faseLavori post sisma al cimitero. Quasi concluso il secondo stralcio - Lodi: "Entriamo nella fase finale di un iter lungo e complesso. Segnala msn.com

ricostruzione cimitero lavori faseAncora 440 sfollati in città: "La ricostruzione accelera, ma mancano 200 pratiche" - L’assessore Iommi: "Entro l’inizio del 2026 l’ultima demolizione in via Zorli". Secondo msn.com

ricostruzione cimitero lavori faseManutenzione cimiteri. In un anno fatti interventi per oltre 800.000 euro - Tanti gli interventi a Chiesanuova, la struttura fu duramente colpita dall’alluvione del 2023. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ricostruzione Cimitero Lavori Fase