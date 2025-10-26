Ricordate Natalia Estrada? Ha una grande amica vip ma a tornare in tv non ci pensa proprio | ecco chi è
Lontana da oltre vent’anni dal mondo della televisione, Natalia Estrada racconta il motivo del suo addio, il legame speciale con una regina del piccolo schermo e il nuovo amore che le ha cambiato la vita. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Com’è Natalia Estrada oggi? Ecco cosa ha rivelato della sua vita lontana dalla tv: dove vive? È stata uno dei volti simbolo degli anni Novanta, protagonista di trasmissioni di enorme successo come La Sai l’Ultima, Paperissima e Festivalbar. Con il suo sorriso contagioso e la sua inconfondibile eleganza, Natalia Estrada ha conquistato milioni di telespettatori, diventando una vera icona della televisione italiana. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Scopri altri approfondimenti
La straordinarissima intervista di Natalia Aspesi a @SalvatoreMerlo (ottimo) ci ricorda che il giornalismo o è malizioso, diretto (non cattivo) o in fondo non è. La trovate sul @ilfoglio_it - X Vai su X
Recensione di Natalia Danioni del libro di Paolo Ciraolo " Il Paradiso delle Fiabe" Con Il Paradiso delle Fiabe, Paolo Ciraolo firma un’opera straordinaria che unisce il fascino delle fiabe classiche alla profondità dei grandi insegnamenti della vita. Questa racco - facebook.com Vai su Facebook
Dopo anni di successi l’addio al mondo dello spettacolo: cosa fa oggi Natalia Estrada - L’ultima apparizione televisiva di Natalia Estrada è in Spagna, nel 2007, quando ha partecipato all’edizione iberica di Ballando con le stelle, ¡Mira quién baila! Scrive viagginews.com
Natalia Estrada: i motivi per cui ha lasciato la tv e l'unica vip che sente oggi - Natalia Estrada, celebre showgirl anni '90, oggi vive in campagna dedicandosi ai cavalli, lontana dalla televisione e dal mondo dello spettacolo. serial.everyeye.it scrive
La vita di Natalia Estrada oggi: cosa fa dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo - Dopo anni di successi tra televisione e cinema, Natalia Estrada ha scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo per ritirarsi in campagna ... Segnala fanpage.it