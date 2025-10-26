Lontana da oltre vent’anni dal mondo della televisione, Natalia Estrada racconta il motivo del suo addio, il legame speciale con una regina del piccolo schermo e il nuovo amore che le ha cambiato la vita. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Com’è Natalia Estrada oggi? Ecco cosa ha rivelato della sua vita lontana dalla tv: dove vive? È stata uno dei volti simbolo degli anni Novanta, protagonista di trasmissioni di enorme successo come La Sai l’Ultima, Paperissima e Festivalbar. Con il suo sorriso contagioso e la sua inconfondibile eleganza, Natalia Estrada ha conquistato milioni di telespettatori, diventando una vera icona della televisione italiana. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ricordate Natalia Estrada? Ha una grande amica vip, ma a tornare in tv non ci pensa proprio: ecco chi è