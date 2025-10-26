Report un membro del Garante per la privacy beccato nella sede di FdI il giorno prima della multa Il Pd | Inaudito – Il video
Mercoledì 22 ottobre, il giorno prima che il Garante della Privacy comminasse una multa da 150mila euro a Report, Agostino Ghiglia – membro dell’Authority – si è recato nella sede romana di Fratelli d’Italia, dove avrebbe incontrato Arianna Meloni, numero due del partito della premier. A provarlo è un video diffuso in anteprima dalla stessa Report, che manderà in onda un servizio nella prima puntata della nuova stagione di questa sera. Secondo il giornalista Sigfrido Ranucci, che di recente è stato anche oggetto di un attentato, questo episodio dimostra che il Garante per la Privacy non è davvero indipendente, ma «si muove su input politico» contro la sua trasmissione. 🔗 Leggi su Open.online
