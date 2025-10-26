Report | Sigfrido Ranucci riparte con ‘Piccoli Trump crescono’

«Siamo sani e salvi e quindi può cominciare la quasi trentennale stagione di Report»: sono queste le parole di Sigfrido Ranucci nel promo-lancio della puntata di stasera di Report, che apre una nuova edizione di inchieste, in onda dalle 20:30 su Rai 3. Le anticipazioni del 26 ottobre 2025. Lab Report – Andrea Tornago con ‘Porcini Nostrani’. Come avvenuto lo scorso anno, i primi trenta minuti di inchieste – realizzate nel rispetto delle risorse pubbliche – saranno affidate a giovani giornalisti nello spazio ‘Lab Report’, con storie e indagini dai territori d’Italia, in difesa dei diritti umani, dei più fragili e dell’ambiente. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

