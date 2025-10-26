Report | Sigfrido Ranucci riparte con Piccoli Trump crescono Anticipazioni e inchieste di stasera 26 ottobre 2025

«Siamo sani e salvi e quindi può cominciare la quasi trentennale stagione di Report»: con queste parole Sigfrido Ranucci apre la nuova edizione del programma d’inchiesta di Rai 3, in onda domenica 26 ottobre dalle 20:30. In scaletta Lab Report, il reportage “Porcini nostrani” e due grandi inchieste: “Piccoli Trump crescono” e “A noi!”. Indice. Report 26 ottobre 2025 anticipazioni – Lab Report, Andrea Tornago: “Porcini nostrani”. Report – Giorgio Mottola e Greta Orsi: “Piccoli Trump crescono”. Report – Luca Bertazzoni: “A noi!”. Report 26 ottobre 2025 anticipazioni – La squadra. Perché guardarla. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

