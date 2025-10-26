Report risultato gol in Premier League

2025-10-26 21:30:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il superbo gol dalla distanza di Matty Cash al 19? ha portato l’Aston Villa al settimo posto in Premier League mentre la serie di nove partite di imbattibilità del Manchester City si è conclusa a Villa Park. Il terzino Cash si è preparato per sparare dall’angolo di Emiliano Buendia dopo che il City si è lamentato che il calcio di punizione non avrebbe dovuto essere dato perché Matheus Nunes sembrava aver subito fallo da Lucas Digne. Il tocco e il finale di Matty Cash pic.twitter.comE6AIaLj5HW — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 26 ottobre 2025 Il capocannoniere della massima serie Erling Haaland pensava di aver pareggiato e segnato il suo 12esimo gol stagionale in campionato con i tempi di recupero del secondo tempo incombenti, solo per Omar Marmoush essere giudicato in fuorigioco nella mossa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

