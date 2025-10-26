Report il garante della Privacy Ghiglia in visita da FdI prima della multa | l’Autorità difende la propria indipendenza

Ildifforme.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ il 23 ottobre quando il Garante della Privacy ha comminato al programma d’inchiesta Report di Sigfrido Ranucci, una multa di 150mila euro. Una ammenda arrivata all’indomani della visita di un membro dell’Authority, Agostino Ghiglia, alla sede romana di Fratelli d’Italia, dove, da quanto si apprende, avrebbe incontrato Arianna Meloni, numero due del partito del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

report il garante della privacy ghiglia in visita da fdi prima della multa l8217autorit224 difende la propria indipendenza

© Ildifforme.it - Report, il garante della Privacy Ghiglia in visita da FdI prima della multa: l’Autorità difende la propria indipendenza

Approfondisci con queste news

report garante privacy ghigliaReport, il garante della Privacy Ghiglia nella sede FdI prima della multa. Il Pd: inaudito - Il giorno prima, mercoledì 22 ottobre, Agostino Ghiglia, membro dell’Authority, era nella sede romana di ... Secondo repubblica.it

report garante privacy ghigliaReport, un componente del Garante della Privacy nella sede di FdI poco prima della multa. La replica: decisioni in piena indipendenza - In onda stasera il filmato in cui Agostino Ghiglia, uno dei quattro componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, entra in via della Scrofa dove c'era Arianna Meloni. Come scrive roma.corriere.it

report garante privacy ghigliaReport, il commissario alla privacy Ghiglia nella sede di FdI prima della multa - Multa a Report, il commissario alla privacy Ghiglia nella sede di FdI poche ore prima dell'annuncio della sanzione. lanotiziagiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Report Garante Privacy Ghiglia