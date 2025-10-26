Report il garante della Privacy Ghiglia in visita da FdI prima della multa | l’Autorità difende la propria indipendenza
E’ il 23 ottobre quando il Garante della Privacy ha comminato al programma d’inchiesta Report di Sigfrido Ranucci, una multa di 150mila euro. Una ammenda arrivata all’indomani della visita di un membro dell’Authority, Agostino Ghiglia, alla sede romana di Fratelli d’Italia, dove, da quanto si apprende, avrebbe incontrato Arianna Meloni, numero due del partito del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
