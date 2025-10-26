Report il Garante della Privacy Ghiglia chiarisce | Io corretto a via della Scrofa ho visto Bocchino

Ildifforme.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di questa sera di Report, la prima di questa nuova stagione, dovrebbe andare in onda un servizio che vorrebbe dimostrare che "il Garante della Privacy si muove su input politico". Ad annunciarlo è proprio Sigfrido Ranucci in un'intervista a La Stampa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

report il garante della privacy ghiglia chiarisce io corretto a via della scrofa ho visto bocchino

© Ildifforme.it - Report, il Garante della Privacy Ghiglia chiarisce: “Io corretto, a via della Scrofa ho visto Bocchino”

