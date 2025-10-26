Report il commissario alla privacy Ghiglia nella sede di FdI prima della multa
“Qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report ”. Parola di Sigfrido Ranucci. Che aveva assicurato: “ Parlo con cognizione di causa e lo si vedrà nelle prossime ore”. Il video di Report. E l’ora è quasi arrivata. Questa sera Report mostrerà il filmato del componente dell’Autorità garante della Privacy, Agostino Ghiglia, che mercoledì pomeriggio, poche ore prima che la sanzione da 150 mila euro comminata alla trasmissione di Rai3 per la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie venisse ufficializzata, entra nella sede di Fratelli d’Italia, in via della Scrofa a Roma. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Report, il commissario alla privacy Ghiglia nella sede di FdI prima della multa - Multa a Report, il commissario alla privacy Ghiglia nella sede di FdI poche ore prima dell'annuncio della sanzione. Segnala lanotiziagiornale.it
Report, un componente del Garante della Privacy avvistato nella sede di FdI prima della multa - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Report, un componente del Garante della Privacy avvistato nella sede di FdI prima della multa" pubblicato il 26 Ottobre 2025 a firma di Thomas Macki ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it