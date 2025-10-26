Stanno facendo discutere le anticipazioni di Report sui contenuti che andranno in onda nella prima puntata della stagione in programma domenica 26 ottobre 2025. In un filmato, anticipato sui social, si vede Agostino Ghiglia, uno dei quattro componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, entrare nella sede di Fratelli d’Italia poco prima della multa che lo stesso ente ha notificato alla trasmissione per aver pubblicato la conversazione tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie. Nella sede del partito, racconta il servizio, c’era anche Arianna Meloni. «Sarebbe interessante sapere se hanno parlato della sanzione a Report. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Report, il caso del componente del Garante nella sede di FdI prima della multa