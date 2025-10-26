Report e la bufala del Garante imbeccato | Decisioni prese dal Collegio FdI | Ghiglia scelto nel Conte-bis

Tanto rumore per nulla. L’inchiesta di “ Report” sulla multa comminatagli dal Garante della Privacy – un Collegio composto da quattro persone – dopo la diffusione degli audio privati dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, con la moglie Federica Corsini, a proposito del caso Boccia – si è sgonfiata ancora prima che la puntata dedicata alle presunte pressioni di FdI sull’autorithy andasse in onda. Quei 150mila euro di multa alla redazione di Sigfrido Ranucci, per violazione delle più elementari norme sulla privacy personale, bruciano ai contribuenti, più che allo stesso giornalista, e nulla hanno a che vedere, ov viamente, con il recente attentato da lui subito, sul quale la solidarietà è stata bipartisan. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

