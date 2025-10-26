Remuzzi | Linguaggio cooperazione e altruismo | così l’uomo ibrido e migrante si è evoluto

“Veniamo tutti dall’Africa. Veniamo tutti da un gruppo di persone, nostri antichissimi antenati, che stava in Africa e poi questo si è sviluppato come un albero. Non è successo come quelle figure che vediamo a scuola dove c’è prima una scimmia che cammina con quattro zampe, poi si alza un po’ in piedi, accanto si vede un uomo che assomiglia molto a una scimmia fino a che arriviamo ad un uomo tutto vestito col cappello, con la borsa che va in ufficio. No, non è questa l’evoluzione. L’uomo è un albero con tanti rametti e noi sapiens siamo uno di questi rami, forse neanche il più importante”. Giuseppe Remuzzi, direttore dell ‘Istituto Mario Negri, sgombra diversi dubbi e spiega meravigliosamente la storia dell’evoluzione dell’uomo, il tema del volume “ Dove comincia l’uomo” scritto con Telmo Pievani che è giunto alla quarta ristampa e che sta appassionando e conquistando molti lettori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it