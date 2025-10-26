Regno Unito liberato per errore un uomo condannato per molestie

Nel Regno Unito, la polizia sta cercando da venerdì un uomo etiope, condannato per molestie. Avrebbe dovuto essere trasferito da una prigione a un centro di detenzione per migranti, in attesa di espulsione, ma è stato rilasciato per errore. Hadush Kebatu, questo il suo nome, era in carcere da qualche settimana per aver molestato una quattordicenne e una donna a Epping, nell’ Essex, a nord di Londra. L’uomo ricercato nel Regno Unito sarebbe a Londra. Allle 12:41 di venerdì, le telecamere di sicurezza lo hanno ripreso mentre prendeva un treno alla stazione di Chelmsford con indosso una delle tute fornite ai detenuti; aveva con sé un sacco contenente degli oggetti di sua proprietà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Regno Unito, liberato per errore un uomo condannato per molestie

Leggi anche questi approfondimenti

Un’ordinanza della polizia locale del Regno Unito ha vietato ai tifosi del Maccabi Tel Aviv di assistere alla partita del prossimo mese. Il club israeliano ha risposto rifiutando l’assegnazione dei biglietti per i suoi tifosi. - facebook.com Vai su Facebook

? Voci dal Regno Unito è on air! L’Amb. @InigoLND dialoga con il Ceo di @F1 Stefano Domenicali sul soft power dell’Italia nel Regno Unito nel settore della Formula1. Ascolta il primo episodio del #podcast su Spreaker: https://spreaker.com/episode/soft-t - X Vai su X

Nel Regno Unito è stato trovato e arrestato l’uomo migrante liberato per errore dal carcere venerdì - Domenica mattina la polizia di Londra ha trovato e arrestato Hadush Kebatu, un uomo etiope condannato per molestie sessuali che venerdì è stato rilasciato per errore dal carcere in cui si trovava. Come scrive ilpost.it

Errore choc in carcere, liberato stupratore condannato, è caccia all’uomo - Migrante condannato per aggressione sessuale rilasciato per errore in UK. Segnala blogsicilia.it

Londra, molestatore sessuale rilasciato per errore arrestato dopo caccia all’uomo di 2 giorni - Si è conclusa oggi con la cattura del fuggitivo l’incredibile vicenda che ha destato scalpore e tenuto col fiato sospetto tutto il Regno Unito: il rilascio ... Scrive fanpage.it