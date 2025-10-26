Regno Unito liberato per errore un uomo condannato per molestie

Metropolitanmagazine.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Regno Unito, la polizia sta cercando da venerdì un uomo etiope, condannato per molestie. Avrebbe dovuto essere trasferito da una prigione a un centro di detenzione per migranti, in attesa di espulsione, ma è stato rilasciato per errore. Hadush Kebatu, questo il suo nome, era in carcere da qualche settimana per aver molestato una quattordicenne e una donna a Epping, nell’ Essex, a nord di Londra. L’uomo ricercato nel Regno Unito sarebbe a Londra. Allle 12:41 di venerdì, le telecamere di sicurezza lo hanno ripreso mentre prendeva un treno alla stazione di Chelmsford con indosso una delle tute fornite ai detenuti; aveva con sé un sacco contenente degli oggetti di sua proprietà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

regno unito liberato per errore un uomo condannato per molestie

© Metropolitanmagazine.it - Regno Unito, liberato per errore un uomo condannato per molestie

Leggi anche questi approfondimenti

regno unito liberato erroreNel Regno Unito è stato trovato e arrestato l’uomo migrante liberato per errore dal carcere venerdì - Domenica mattina la polizia di Londra ha trovato e arrestato Hadush Kebatu, un uomo etiope condannato per molestie sessuali che venerdì è stato rilasciato per errore dal carcere in cui si trovava. Come scrive ilpost.it

regno unito liberato erroreErrore choc in carcere, liberato stupratore condannato, è caccia all’uomo - Migrante condannato per aggressione sessuale rilasciato per errore in UK. Segnala blogsicilia.it

regno unito liberato erroreLondra, molestatore sessuale rilasciato per errore arrestato dopo caccia all’uomo di 2 giorni - Si è conclusa oggi con la cattura del fuggitivo l’incredibile vicenda che ha destato scalpore e tenuto col fiato sospetto tutto il Regno Unito: il rilascio ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Regno Unito Liberato Errore