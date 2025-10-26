Regno Unito è stato arrestato l' uomo liberato per errore dal carcere
E’ durata appena 48 ore la fuga di Hadush Kebatu, il cittadino etiope rilasciato per errore dal carcere di Chelmsford nel Regno Unito, dopo soli 31 giorni di detenzione, nonostante una condanna a 12 mesi per molestie sessuali. Arrestato intorno alle 8.30 a Finsbury Park, nel nord di Londra, l'uomo è di nuovo sotto custodia. Kebatu, arrivato nel Regno Unito come richiedente asilo, aveva aggredito sessualmente una donna e una ragazza di 14 anni pochi giorni dopo il suo arrivo. In queste immagini il momento del fermo da parte della polizia l'8 luglio. La sua liberazione anticipata - frutto di un errore amministrativo - ha scatenato un’ondata di indignazione pubblica e un duro confronto politico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Un’ordinanza della polizia locale del Regno Unito ha vietato ai tifosi del Maccabi Tel Aviv di assistere alla partita del prossimo mese. Il club israeliano ha risposto rifiutando l’assegnazione dei biglietti per i suoi tifosi. - facebook.com Vai su Facebook
? Voci dal Regno Unito è on air! L’Amb. @InigoLND dialoga con il Ceo di @F1 Stefano Domenicali sul soft power dell’Italia nel Regno Unito nel settore della Formula1. Ascolta il primo episodio del #podcast su Spreaker: https://spreaker.com/episode/soft-t - X Vai su X
Regno Unito, Trump alla cena di Stato con re Carlo elogia i rapporti tra Washington e Londra - Il presidente degli Stati Uniti si è detto molto soddisfatto dell'accoglienza ricevuta durante la visita a Windsor. Si legge su it.euronews.com
Regno Unito: secondo giorno di Emmanuel Macron in visita di Stato, atteso l'incontro con Starmer - Nel secondo giorno della sua visita di Stato nel Regno Unito, il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà il primo ministro britannico Keir Starmer. it.euronews.com scrive
***Medio Oriente: Starmer, Regno Unito riconosce lo Stato della Palestina - Il primo ministro inglese Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito ha riconosciuto ufficialmente la ... Segnala ilsole24ore.com