Regionali Salvini | Mi aspetto un risultato storico per la Lega in Campania
“Mi aspetto la vittoria del centrodestra e un risultato storico in Campania per la Lega, con la sanità al primo posto del programma”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a Napoli per presentare i candidati del Carroccio alle elezioni regionali in programma a fine novembre. “La Campania – ha sostenuto – è la seconda peggiore regione in Italia nella sanità, nonostante il grande sforzo di medici e infermieri per i cittadini, che così devono andare altrove pagando soldi per farsi curare. È inaccettabile nel 2025”. La Lega, ha ribadito il ministro dei Trasporti, “avrà come in Calabria un risultato storico mai avuto in precedenza e qui noi offriamo lavoro, speranza, sviluppo, non mance e pacche sulle spalle. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
